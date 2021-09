I Signori di Huygens vervangt De Heeren van….

12 september – Al enige tijd ging het gerucht rond in het Oude Dorp: de brasserie Heeren van Huygens in de Herenstraat gaat na ruim twee jaar weer open. Ja maar dan niet meer onder die naam maar als I Signori di Huygens. De nieuwe eigenaar is Fratelli die nu in Kerkstraat een pizzeria heeft. Sinds gisteren is de naam definitief en te lezen op de ramen van het horecabedrijf. De grote vraag is wel wanneer de zaak met de mooiste terraslocatie van Voorburg weer open gaat. Dat kan nog even duren want Fratelli opent pas als hij genoeg personeel heeft verzameld. En dat is na alle corona-ellende in de horeca een bijna onmogelijke opgave. Goed personeel moet je zoeken met kaarslicht. Daar is dan nog het wachten op. ‘Maar wel binnenkort’ weet Fratelli.