VCC-juniorenteam pakt landskampioenschap

13 september – Een enorme ontlading van vreugde rond het landskampioenschap cricket van jongeren onder 15. Wat het de heren senioren van VCC vorige week niet lukte, lukte het gisteren de junioren wel door in de finale tegen het Rotterdamse VOC 159 runs ‘te chasen’. Alejo Nota vervulde een heldenrol met zestig runs maar het resultaat was bovenal een teamprestatie. VOC batte zeer voortvarend. De Rotterdammers, die gemiddeld wat groter van stuk waren dan hun Voorburgse tegenstanders, maakten in de beginfase veel punten. Even leek het erop dat een hoog totaal van 180 à 200 runs in het verschiet lag. VCC bleef echter in zichzelf geloven en op de tussenstand van 95 runs pakte Aadvik Garg een belangrijke vang. Shirsak Banerjee en Alejo Nota maakten een partnership van 86 runs. ‘Het werd een geweldige inning’, zegt oud VCC-speler Patrick de Leede die ook bijgaande foto maakte. ‘François Nel pakte met zijn eerste bal gelijk vier runs en daarna stormden zijn teamgenoten het veld in. Een fantastische prestatie van het op één na oudste jeugdteam van VCC’.