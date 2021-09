Adem voor verkeer Voorburg-Leiden west v.v.

14 september – Het logistieke leven van ook veel automobilisten uit Voorburg die gebruik maken van de A4 en A44 (Leiden-Amsterdam v.v.) ziet er sinds gisterochtend wat vriendelijker uit door het in gebruik nemen van de aansluiting Leiden-West. Het afgelopen weekeinde werd daar een voorbeeldig staaltje van wegenbouw getoond met de nodige afstemming van verkeerslichten, asfaltering, afsluitingen en omleidingen. Bij Leiden-West komt verkeer van en naar verschillende richtingen samen: Amsterdam, Voorburg, Den Haag, Katwijk en Leiden. De belangrijkste wijziging is dat afrit 8 (zowel vanuit Amsterdam als Den Haag) uit twee delen bestaat, waarbij verkeer naar Katwijk en Leiden beide hun eigen afrit krijgen. De afgelopen drieënhalf jaar kenmerkte zich door de verschillende fasewisselingen rond de verbreding van de A44. Zie ook de actieve website rijnlandroute.

