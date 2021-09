Rammelende maatregel treft horeca

15 september – Hoe gaan Voorburgse horeca-ondernemers om met de controle op toegangsbewijs van vaccinatie van hun gasten? En wie controleert of die controle wel goed plaatsvindt? Dat zal de praktijk moeten uitwijzen maar makkelijk zal dat niet gaan. Premier Rutte vindt toezicht daarop een taak van de burgemeester die dat weer moet overlaten aan handhaving maar of politie of die boa’s daar wel voor kunnen worden ingezet is een volgend dilemma. Dat vraagt om gerommel ofwel een rammelende maatregel. Hier maakt Rutte onnodig geen vrienden mee. En de burgemeester houdt spoedberaad met ambtenaren.