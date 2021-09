Chauffeur heftruck doet ’n Max Verstappentje

16 september – Dat de bolide van Max Verstappen in de Tarzanbocht op het circuit van Zandvoort de lucht invloog hebben we kunnen zien, maar dat de chauffeur van deze heftruck iets soortgelijks overkwam is ook het vermelden waard. Door een teveel aan stenen in de laadbak werd de machine topzwaar en belandde woensdag met de achterwielen op een geparkeerde auto op het ‘circuit’ van de Jan Mulderstraat waar wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. José Duurkoop-Kors kwam net terug van sporten toen zij daar passeerde en er meteen deze niet alledaagse foto van maakte. Zo te zien is de heftruck nog maar net in gebruik en mag de chauffeur van geluk spreken de kanteling zonder ernstige kleerscheuren te hebben overleefd.