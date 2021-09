‘Mister Kerstboom’ draagt stokje over

17 september – Nog even niet teveel vooruit denken maar nu we weer pepernoten en chocoladeletters in de winkel hebben zien liggen, kaarten we meteen maar de jaarlijkse kerstboom bij de Oude Kerk aan. Jaren aaneen was de komst van de kerstboom het uitstekende werk van Frans van Veen (80) die dat vanuit de stedenband met het Tsjechische Hranice regelde. Tot de vorige burgemeester Klaas Tigelaar aan die zorgvuldig opgebouwde relatie op ruwe wijze een einde maakte. Vraag vooral niet hoe precies want dan trap je Van Veen op zijn ziel. In een persoonlijke (open) brief aan Tigelaar heeft hij dan ook geen blad voor de mond genomen. ‘De burgemeester kon maar beter zijn biezen pakken’. De boom komt dan ook niet meer uit Hranice maar uit Nederland. Van Veen heeft de organisatie ervan nu overgedragen aan stichting ‘Mooi Voorburg’. Het was ook deze stichting die ooit het initiatief nam de jaarlijkse kerstboom uit Hranice te halen. Nu is het cirkeltje weer rond en wordt afscheid genomen van Van Veen als de Voorburgse Mr Kerstboom-Stedenband.