Tand des tijds knaagt aan bord straatnaam

18 september – De tand des tijds werkt gestaag door. Soms onopvallend tot dat iemand de vinger opsteekt en aandacht vraagt. Zoals met een nieuwe bewoner van de Prinses Mariannelaan die zich stoort aan het naambord met de vraag of de afdeling straatnaamborden van de gemeente hier eens serieus naar kan kijken. Zeker terecht want door de jaren heen hebben weer en wind bijna tot onleesbaarheid geleid. De prinses van Oranje, naast Huygens, Spinoza de derde icoon van Voorburg, verdient beter en een nieuw bord zou op zijn plaats zijn. De mensen van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne kunnen het daar roerend mee eens zijn. Zij zijn het die de aandacht op de historie van haar aan het uitbouwen en met succes. Zie de website van de stichting die deze week ‘in de lucht’ is gekomen. www.stichtingerfgoedprinsesmarianne.nl

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink