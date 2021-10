Badkamer met karaoke in pandje Herenstraat

1 oktober – We zijn weer back in town met de aankondiging van de Voorburgse deelname aan de Haagse Museumnacht op zaterdag 9 oktober. Dat wordt feest van kunst en cultuur. Zo wordt speciaal voor deze nacht het smalste pandje van Voorburg aan de Herenstraat 92, waarin de Kunstuitleen huist, verbouwd tot een zogenaamd Instagram Museum. ‘Hier kun je met je vrienden op de foto, bijvoorbeeld al zingend onder de douche’, zegt mede-organisator Lisette Krul. ‘Midden tussen de kunstwerken wordt namelijk een ‘badkamer met karaoke’ gemaakt. Stap met je vrienden in het karaoke-kunstwerk en zing samen onder de douche! De Sing-a-Long Shower is een karaoke setting in een nagemaakte douche, inclusief schuim en bellen voor een echte shower experience, maar natuurlijk ook voor de mooiste pica. Als letterlijk hoogtepunt is het zolderkamertje omgebouwd tot echte ballenbak voor een duik voor een supermooi Instagrameble plaatje’. Daarnaast zijn er ook in de Voorburgse musea en molen De Vlieger superleuke activiteiten; Van bierproeven op Hofwijck tot het Swaensteyn mysterie in het Voorburgse museum. Kortom, Voorburg is op 9 oktober de hotspot van de Museumnacht Den Haag. Kaartjes zijn te koop via museumnachtdenhaag.nl ook voor het complete programma.