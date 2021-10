Toegang hertenkamp via Zwitserse brug

2 oktober – De toegang tot de hertenkamp in park Vreugd en Rust wordt opgesierd met een zogeheten Zwitserse Brug. Zo’n brug, waarvan hier een voorbeeld afgebeeld, gaf tot 1952 vanuit het park toegang tot de hertenkamp. ‘Dit historische element wordt teruggehaald door op het huidige brugdek bijzondere stijlvolle leuningen te maken’, zegt Frouwke de Boer , voorzitter van stichting ‘Mooi Voorburg’, die daarvoor met een bedrag van 10.000 euro bijdraagt in de kosten. De cheque werd gisteren gegeven op de afscheidsreceptie van Rob Gussekloo , hoofd Stadsbeheer. Met het in oude luister herstellen van de Zwitserse Brug geeft ‘Mooi Voorburg’ een goed voorbeeld van samenwerking met de overheid.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink