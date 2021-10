Museum Swaensteyn verwerft ‘ontroerend doek’

4 oktober – Op de kunstveiling van het Venduehuis Rotterdam werd onlangs een ‘ontroerend schilderij’ van de Voorburgse schilder Gerke Henkes (1844-1927) aangeboden. Het toont een jongetje van ongeveer tien jaar, bezig met het poetsen van schoenen. Het doek had grote belangstelling van verzamelaars maar het lukte Museum Swaensteyn het te bemachtigen. ‘Een mooie aanwinst voor de collectie’, zegt Karlien Ritter, hoofd Museale Zaken.

En vervolgt: ‘Het schilderij (75 x 95 cm) toont Henkes in optima forma. De jongen zit in een soort bijkeuken. Vermoedelijk is hij een jongste knechtje bij een welgestelde familie. Door de deuropening is een koetshuis zichtbaar, aan het einde van een binnenplaats. De setting doet sterk denken aan de situatie die je vroeger had achter de huizen aan de Herenstraat. Dat gebied was Henkes vertrouwd, hij woonde op nummer 30’.

Was er direct geld beschikbaar om dit werk te kopen? Museumdirecteur Peter van der Ploeg: ‘Aankopen als deze kunnen uitsluitend worden gedaan door de steun van goede gevers. We hebben een groep donateurs die elk jaar een klein bedragje aan ons overmaken. Bij elkaar telt dat mooi op. Zo helpen de donateurs beetje bij beetje aan de verbetering van de collectie’. De nieuwe aanwinst wordt vanaf deze week getoond in de Notariskamer van het museum.