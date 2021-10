‘Coloured Lady’ geeft kleur aan expositie

Wilt u meer weten? Zie www.fotoclubdiafragma.nl. De expositie is t/m 31 oktober op vrijdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur en op zondag van 13.00 – 16.00 uur. Gratis toegang. Foto Atelier BW5 is gevestigd aan het Zwartepad 5. Op de foto een van de uitspringers genaamd ’Coloured Lady’ van André Sprong .

5 oktober – Deze maand exposeert Fotoclub Diafragma bij Foto Atelier BW5 in historisch Voorburg. Daar laten zestien leden van deze club hun beste werk van het afgelopen seizoen zien. Een grote diversiteit aan foto’s is te bewonderen: van architectuur en straatfotografie tot portretten en natuurfoto’s. De fotoclub uit deze gemeente telt zo’n dertig leden die actief met hun fotohobby bezig zijn. Maandelijks wordt aan de hand van een thema gefotografeerd. Alle richtingen komen aan bod. De foto’s worden door de leden beoordeeld en besproken. Workshops worden georganiseerd en samen met een aantal andere fotoclubs worden topfotografen uitgenodigd hun fotowerk te presenteren.

