Over gebroken benen en rolstoelende raadsleden

6 oktober – De huidige raadzaal in Voorburg is niet geschikt voor het geval daar een ambtenaar van de griffie zijn been breekt of een nieuw raadslid in een rolstoel benoemd moet worden, vindt GroenLinks raadslid Natalie van Weers. Zij zegt zelfs dat de situatie niet langer houdbaar is en noemt deze twee voorbeelden als voornaamste bezwaar tegen handhaving van de raadzaal in Huize Swaensteyn. Die is volgens haar niet berekend op situaties met gebroken benen en rolstoelen. Zij pleit dan ook voor een nieuw ingerichte raadzaal in Leidschendam waarover flinke discussie is ontstaan. Is die raadzaal echt nodig of toch onnodig? Aanpassingen zijn volgens Van Weers moeilijk haalbaar en betaalbaar.

‘Eigenlijk is het niet houdbaar dat de raad vergadert in Swaensteyn’, zegt zij. ‘Ook mensen die minder mobiel zijn moeten in een toegankelijke raadzaal kunnen komen. De kosten voor aanpassingen zijn echter torenhoog”. Zij zegt best te snappen dat het sentiment is dat de raad op de Herenstraat moet blijven vergaderen. “Het is een prachtig, historisch pand, maar we kijken daarom graag naar een goede oplossing’.

Tegenstanders van verplaatsing van de raadzaal vinden het GroenLinks-verhaal ‘ver gezocht’. Voor zover bekend heeft nog nooit iemand in de huidige raadzaal een been gebroken (maar ja alles kan natuurlijk nog komen) en heeft geen enkel raadslid diens benoeming vanuit een rolstoel pijnlijk zien spaaklopen (zou ook nog kunnen gebeuren). ‘En of de kosten voor medisch ingrijpen bij een (hypothetische) gebroken been en aanpassingen voor rolstoelgebruikers inderdaad onverantwoord ‘torenhoog’ zullen zijn, wagen we eveneens te betwijfelen’, tekenen wij op uit reacties binnen de burgerij. ‘Het kiezen voor de weg voor de minste weerstand is hier de oplossing niet’.

Van Weers: ‘Die weg is ingeslagen niet op een voorstel van het College, maar door uitkomst van een onderzoek gedaan door de werkgroep huisvesting in opdracht van de raad’. Alleen al historisch gezien hoort de raadzaal in Voorburg. Eventuele noodzakelijke aanpassingen zijn daaraan totaal ondergeschikt.