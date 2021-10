Veel geel op straat voor ‘patser’-politiecontrole

7 oktober – Door de kleur van het uniform was het ooit blauw maar nu overheerste gistermiddag het geel op straat van politiemensen die samen met de douane een grootscheepse verkeerscontrole hielden op de Prins Bernhardlaan. De controle op heterdaadjes, overtredingen en ontdekkingen leidde tot 118 staande-houdingen van 118 automobilisten van wie – via een slimme en onopvallende opsporingsmethode – bekend werd dat zij wel eens iets op hun kerfstok zouden kunnen hebben en omdat zij in een ‘patserauto’ reden. Circa 30 van hen kregen een procesverbaal voor diverse overtredingen. Ap de Heus maakte deze foto even voor de politie-actie van start ging en de verdachte auto’s in de omgeving werden onderschept.