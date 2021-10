Zorgen bewoners bij grondwerkzaamheden

8 oktober – Een hoogst ongewoon beeld in de Herenstraat bij het Marianneviaduct. Diep in de grond wordt gewerkt aan verbeteringen voor gasleidingen. Bij de werkzaamheden zijn echter onverwacht leidingen geraakt waardoor de toevoer van water is komen te stagneren. Verontruste omwonenden wachten af of technici de leidingen kunnen repareren. Door de discussies die tussen hen ontstonden over hoe de problemen tot staan te brengen was donderdagmiddag nog niet te zeggen hoe dit zou gaan aflopen.