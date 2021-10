Vier ‘nozems’ met Puch nu aan de borrel

9 oktober – We schrijven ergens eind jaren ’50 en belanden op het Winoxbergeplein waar vier Voorburgers met volle kuif en hun glanzende Puchs stoer op de kiek gaan. Het zouden wel een nozems kunnen zijn. En nu, 8 oktober 2021, zien we het groepje vrienden terug aan de feestelijke borrel bij The Village aan de andere kant van Voorburg. ‘Te gek voor woorden dat je oude kameraden na 60 jaar weer terug kunt zien’, zegt iconisch Voorburger Aad van den Hout. ‘Vorig jaar heb ik uit balorigheid (de Coranatijd!) de foto’s van de oude nozems geplaatst op de site Foto’s van Voorburg’.

‘Na een jaar kwam daar een reactie op van één van de boys! Niet eens in het bezit van internet maar via de aloude tamtam was hij erop gewezen. Zo kwam ik op het idee….zouden ze er nog zijn allemaal? Het fraaie resultaat: met zijn allen bij The Village Lounche. Goed verzorgd en het bleef nog lang gezellig na alle levensgeschiedenissen te hebben aangehoord. Op de foto – tweede van links – Kees Koch en tweede van rechts Frans Beck. Helemaal rechts Klaas Trapman (wellicht beste linksbuiten van Devjo ooit!!) en geheel links Wimpie Spaan, zoon van oud-wethouder Tinus Spaan‘. (Met dank aan Aad van den Hout – in het midden).

Nog wel een vraag van de redactie: waar zijn die Puchs eigenlijk gebleven en hoe verplaatsen de (zo te zien nette mannen) zich nu door het leven? Te voet, fiets, auto, paard of OV? Dit bericht wordt dus vermoedelijk vervolgd.