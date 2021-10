Nieuwe ballotage opent deur naar Artibrak

10 oktober – Kunstenaars uit Voorburg en de regio, of zij die zich hierbij betrokken voelen, kunnen maandag 8 november deelnemen aan een nieuwe ballotage van kunstenaarsvereniging ArtiBrak. Een commissie van vijf beeldende kunstenaars zal het ingebrachte werk beoordelen. Degenen die worden toegelaten, treden toe tot de beroepsvereniging van zo’n 100 kunstenaars en krijgen naast contacten met vakgenoten ook uitgebreide expositie- en verkoopmogelijkheden in een mooie galerie in Voorburg. Ze treden in de voetsporen van kunstenaars als Aart van den IJssel, Marian Gobius en Ben Aalbers, die in 1978 mede aan de wieg stonden van ArtiBrak.

De vereniging roept met name kunstenaars, die ruimtelijk werk maken, op aan deze ballotage mee te doen. Aanmelden via een e-mail naar de ballotagecommissie: artibrak2007@gmail.com.