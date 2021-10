Nozems met hun ‘Puchies’ al de wereld in

11 oktober – En ja hoor, het bericht van eergisteren op Voorburg Insite wordt inderdaad vervolgd. De genoemde Aad van den Hout liet zich uitdagen en heeft er geen sprietje gras over laten groeien. Hij begon direct te bellen en te mailen met de ‘nozems’ op de foto. Die deden meteen mee. Eens kameraad altijd kameraad! De door hen gegeven informatie goot Van den Hout in een mooi verslag dat we vandaag publiceren.

De zogeheten nozems van toen reisden overigens in hun arbeidzame leven de hele wereld rond door uiteenlopende, vaak internationale functies. De wereldverkenning begon echter al met hun legendarische Puch-brommers. Wie had kunnen vermoeden dat er achter de vetkuiven van toen zoveel talent verscholen zat. Kijk eerst nog even naar de foto van eergisteren, vier jongemannen van voren op hun Puch. Onvermeld bleef het waarom van die foto. Het blijkt niet zomaar een kiekje geweest te zijn.

Ze stonden op het punt van vertrek Europa in, de tassen op de bagagedragers zeggen genoeg als je van de andere kant ook een foto maakt. ‘Niet alleen “en face” waren die nozems uit vervlogen tijden te bewonderen! Een “achterkantje” deed het ook goed’, zegt Van den Hout. ‘Een foto die nooit eerder werd geplaatst!’. En dan hun aankomst hoog in de bergen ver van Voorburg. Nu zou dat stoutmoedige avontuur op televisie minimaal drie uitzendingen rechtvaardigen en onderwerp zijn aan de praattafel van Jinek.

Het geschreven woord is nu aan auteur Van den Hout:

‘Die opdracht wordt verkregen van de redactie en noopt tot reactie! De “heren van Sichem” vertrokken van het Winoxbergeplein op hun Puchies en geloof het of niet ze kwamen toenmaals tot Luxemburg. Esch-sur-Sûre bij de stuwdam en het net aangelegde stuwmeer. En dat zonder panne en vandaag de dag een fluitje van een cent omdat allen in het bezit zijn van een automobiel! Dat reizen werd naderhand vervolgd.

Kees Koch (75) volgde de Zeevaartschool en bereisde alle wereldzeeën op een Shelltanker. Inmiddels een 53 jaar getrouwd met zijn Ineke en woonachtig in Delft. Kinderen en kleinkinderen zijn aanwezig en daar heeft hij het fijn mee als pensionado.

Frans Beck (76) werkte 42 jaar voor Siemens en bereisde als verkoopleider geheel Europa. Hij woont nu in Nootdorp en is op latere leeftijd getrouwd.

Klaas Trapman (75) woont met zijn Nel in Castricum en bereisde vele keren de USA. In de Petrochemie was hij als directeur van een Amerikaans bedrijf werkzaam en hij nam een onderdeel van het bedrijf uit Amerikaans handen over. Hij was jaren directeur van AMERICOL en heeft het geluk dat zijn oudste zoon thans leiding geeft aan een bedrijf met 50 man personeel. Geniet van zijn oude dag al houdt hij “vinger aan de pols” bij zijn kindje!

Wim Spaan (75) was jarenlang werkzaam voor de KLM en later voor het Ministerie van Landbouw. Hij woont in Berkel en is weduwnaar.

Aad van den Hout (74) is de jongste en woonde jarenlang in de USA maar keerde terug naar zijn vertrouwde Voorburg. Na zijn studie MO Geschiedenis zegde hij het onderwijs vaarwel en kwam terecht in projectontwikkeling op de Oostkust van de USA. Bereisde de gehele USA en Latijns Amerika en geniet nu van zijn pensioen met zijn echtgenote Yvonne.

Conclusie? Die nozems van toen zijn toch goed terecht gekomen. Een mooie les voor de hedendaagse jeugd? Ook zij waren ondeugend in hun jonge jaren al valt het moeilijk uit te leggen dat je in die goede oude tijd op een politiebureau terecht kon komen na het gappen van appels en peren of door het voetballen op straat. Maar met messen zwaaien….daar hadden zij nimmer behoefte aan! En oh ja? De Puchies? Hadden we ze maar bewaard want ze schijnen thans een vermogen waard te zijn. Eén van de “boys“ is echter zo verstandig geweest er 1 in bezit te hebben. Wie? Raden is ook een kunst.