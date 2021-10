Alarmbel Voorburg-West over OV Binckhorst

11 oktober – Voor het veel besproken nieuwe netwerk van OV in Voorburg-West luidt vanavond in de gemeenteraad de bel voor de laatste ronde. Het is een alarmbel! Dan komt de ‘Intentieverklaring OV-verkenning CD Binckhorst’ aan bod en dat betekent dat dit de laatste kans is om de uitgangspunten die zwaar meewegen in deze super belangrijke verklaring zorgvuldig op te nemen. Tijd voor actie. In een brandbrief aan de gemeenteraad roept de Bewonersorganisatie Binckhorstlaan (BB) raadsleden dringend op om aanvullende voorwaarden toe te voegen aan de verklaring voordat de Raad kan instemmen en VVD-wethouder Astrid van Eekelen haar handtekening kan zetten. En echt niet eerder dus!

De BB is helemaal niet te spreken over de inspraak die zij hebben via het Bewoners-Platform. ‘Alle inbreng die wij als bewonersorganisatie hebben ingediend, is niet meer dan aangehoord en heeft op geen enkele wijze tot enige aanpassing geleid, luidt het commentaar. Alleen maar aangehoord? ‘Dit is niet in lijn met de motie die uw Raad heeft ingediend over zorgvuldige communicatie met omwonenden. Waar blijft de onderbouwing van nut en noodzaak van deze HOV? Er is nog steeds geen enkele onderbouwing die de nut en noodzaak van dit gehele OV-traject aantoont. Gaan we dan toch een miljarden verslindende trambaan aanleggen? Heeft de bijna leegstaande tunnel van de Rotterdamsebaan ons nog geen lessen geleerd?’.

De Bewonersorganisatie Binckhorstlaan stelt dat de nieuw aan te leggen OV-verbinding geen negatieve effecten mag hebben voor Voorburg-West. ‘Dat betekent natuurlijk behoud van Opa’s veldje en de tuin van Hofwijck, maar het betekent ook dat een kleine wijk met kinderen en kwetsbare ouderen niet doorsneden mag worden door een tram met hoge snelheid. Een sneltram kan alleen ingepast worden via de Maanweg, over Haags grondgebied. En niet via de Voorburgse Binckhorstlaan’.

De Bewonersorganisatie Binckhorstlaan bestaat uit Rob Dijkman, Ino Hakkaart, Maarten Kneppers, Lies Knuttel en Marjan van Giezen.