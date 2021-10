ArtiBrak: Vrouwen brengen Holland tot ‘bloei’

12 oktober – Tot en met 7 november exposeren vier vrouwen in galerie ArtiBrak hun gedachten over ‘Holland’. Hierbij zijn ze voor een deel uitgegaan van het gedicht van de Nederlandse dichter Hendrik Marsman: Herinnering aan Holland. Doortje van Ginneken werkt vooral met olieverf, tempera, aquarel en pen en inkt. Zij exposeert een aantal landschappen met een verhaal. Natuur en landschap staan centraal in haar werk. Grillige vormen spreken haar aan. Lucy de Kruijf maakt keramiek en grafiek, waar qua techniek heel veel mogelijk is. Het houdt nooit op zoals een reactie op Marsmans’ gedicht: al die ‘water’- en ‘dijk’-lijnen. Van Mary Bezembinder zijn Hollandse “vrouwenlandschappen” te zien. De vrouwelijke torso met haar ronde, golvende lijnen, is voor haar een inspiratiebron. Annette Neervoort-Zeylstra (illustratie) vindt haar inspiratie in tulpen- en andere bollenvelden, waar zij jarenlang tussen woonde in Noord-Holland. Zij brengt ze met acrylverf en oliekrijt tot uiting in haar werk. Compositie en kleur spelen een belangrijke rol. Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur, zat. 12.00 – 16.00 uur.

