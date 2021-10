‘Bieb en theater niet wegmoffelen in uithoek’

13 oktober – De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen voor de bibliotheek: er blijft een vestiging aan het Fluitpolderplein en er komt onderzoek naar een gecombineerde bibliotheek en theater op het Koningin Julianaplein. Dat is het resultaat van wat zich jaren aaneen vormde tot een dik ‘bibliotheekdossier’. Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV) stond er destijds als wethouder bij aan de wieg. Gaandeweg vond burgerparticipatie plaats nadat het college bakzeil had gehaald met het plan om de bibliotheek Fluitpolderplein te sluiten.

‘De nieuwe coalitie had geen nieuwe plannen’, zegt Rozenberg. ‘Er moesten volgens hun coalitie-akkoord twee vestigingen blijven. Niet vanuit visie, maar vanuit behoudendheid. Met Rogier Helwig, directeur Theater Ludens, heb ik contact gezocht voor een mogelijke locatie op de Julianabaan. De openbare functies van bieb en theater moet je niet wegmoffelen in een uithoek, maar een prominente trekker laten zijn in je winkelgebied. Vandaar het KJ-plein als voorstel, tevens te combineren met een parkeergarage zoals VVD en GroenLinks daar willen realiseren. Ik ben blij dat we als woordvoerders cultuur en als raad die stap durven te zetten’.