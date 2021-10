14 oktober – Op het Stationsplein stal vandaag een Amerikaanse eik de kleurenshow met dieprood in herfsttooi. En dat tegen een blauwe hemel met witte wolken en een randje groen van een andere boom die nog niet wil wijken voor de tijd van het jaar. Een mooi ‘cadeautje’ voor passanten die er even genietend voor bleven staan. De ene boom is de andere niet.

