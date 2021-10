Monumentenpaneel dringend toe aan herstel

16 oktober – Het monumentenpaneel bij de kerk in de Herenstraat (hoek Van Schagenstraat) is hard toe aan een opknapbeurt. Op het bord staan zowel gemeentelijke als rijksmonumenten met een locatiebepaling en enkele regels met verklarende tekst. Stichting ‘Mooi Voorburg’ plaatste het paneel geruime tijd geleden maar het mooie van het bord is gaandeweg vervaagd. Teksten zijn nauwelijks of niet meer te lezen. Dat is de bedoeling natuurlijk niet. Iemand die belangstelling heeft voor de vele Voorburgse monumenten en op het bord te rade wil gaan mag niet teleurgesteld worden en dat gebeurt nu. Tijd voor herstel? Ja, zeggen bestuursleden gelukkig desgevraagd. Een mooie klus voor de komende winterperiode. Dan is hopelijk op 16 april, de verjaardag van de stichting (anno 1959), alles weer fraai van kleur en goed leesbaar. Zoals het hoort en misschien wordt het dan wel een nieuwe onthulling. Goed voor een fotomoment met aandacht voor niet alleen het monumentenbord maar ook voor de stichting.