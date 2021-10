Wolkenkrabbers bij station Van Alphenstraat

17 oktober – Ook de Voorburgse kant van station Laan van Nieuw Oost-Indië (omgedoopt tot Laan van NOI) ondergaat de komende jaren een metamorfose. De gezellige halte van weleer krijgt de bijna hoofdstedelijke allure van een prominent stads-station. En Voorburg gaat dat ontegenzeggelijk merken, zowel de gemeente als de omwonenden. Het duurt misschien nog even maar de plannen van Den Haag, snakkend naar ruimte voor de almaar toenemende stroom inwoners, worden in hoog tempo voorgekookt. Officieel heet het de ‘herontwikkeling van het Soza-gebouw’ te zijn maar op de tekentafel liggen de eerste schetsen van vier woontorens die variëren van 75 tot 125 meter hoogte. Kleine wolkenkrabbers zoals al te zien bij Babylon naast het station Den Haag-Centraal (foto). Het lijkt wel of het succesvolle thuiswerken weer taboe wordt van er komt 34.000 m2 aan kantoren en in de torens komen 1200 appartementen. En dit is nog maar het begin. Geen vierkante meter rond het station, ook in Voorburg langs de Van Alphenstraat, blijft onbenut. Het wordt daar een soort klein Manhattan met Voorburg in de schaduw. Op 26 oktober is een info-bijeenkomst (in Soza) gepland door de gemeente Den Haag.