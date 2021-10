Limesbier en Limesbrood ook in Voorburg?

18 oktober – Ter ere van de Neder-Germaanse Limes (2000 jaar geleden de meest noordelijke grens van het Romeinse Rijk) hebben twaalf gemeenten, waaronder Voorburg, een Werelderfgoedcertificaat gekregen. De bijeenkomst daarvoor was bij Museum Het Valkhof in Nijmegen, gelegen op een van de locaties van de Neder-Germaanse Limes en bijgewoond door wethouder Astrid van Eekelen. Professionals en vrijwilligers kwamen samen om de kersverse UNESCO-status van de Limes te vieren. Het belang van het werelderfgoed, biedt kansen en mogelijkheden voor het toerisme. Ook ondernemers kunnen er een graantje van meepikken, bijvoorbeeld door Limesbier en Limesbrood te gaan verkopen. ‘Ondernemers langs de Limes zien de kansen die de groeiende interesse voor erfgoed bieden’, zegt de organisatie, ‘en spelen daar met de introductie van deze producten op in’. Daarover is zelfs het rapport Ondernemen in de Limes verschenen. Misschien voer voor plaatselijke bakkers en brouwers.