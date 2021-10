Wel of geen ongeoorloofd bezoek moskee?

20 oktober – Spanning tussen de gemeente en Islamitische organisaties. Is het bureau NTA wel of niet zijn boekje te buiten gegaan bij een onderzoek naar bepaalde stromingen binnen de El-Tawheed moskee of niet? Het bureau deed onderzoek namens enkele gemeenten waaronder die van Leidschendam-Voorburg. Voorzitter Mohamed Ahouch van de moskee zegt dat NTA-mensen zonder zijn medeweten binnen zijn geweest en wil uitleg. Ook Abdelhamid Bouzat (foto) van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Haaglanden, is ontstemd en vindt dat de gemeente de goede relatie onder druk heeft gezet. Beiden willen opheldering. NTA zegt dat het niet is toegestaan bij onderzoek binnen kerken of moskeeën te komen zonder permissie.