Genomineerden ArtiBrak Oeuvreprijs 2021

21 oktober – In museum Swaensteyn is van 28 oktober tot 29 november werk te zien van de genomineerden voor de Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs 2021. Zij tonen een overzicht van hun werk.

Het zijn werken van Andrzej Wawrzyniak (Strogonoff Academie in Moskou doctoraal kunstgeschiedenis) die sinds 1987 in Nederland woont. Zijn werk wordt gekenmerkt door een bijzonder vorm- en kleurgebruik. Zijn schilderijen laten een theatrale beleving van het leven zien. De verwantschap en affiniteit met Oost-Europese kunstvormen is duidelijk in het werk zichtbaar.

Guido Sprenkels studeerde drie jaar beeldhouwen en ruimtelijke vormgeving aan de kunstacademie in Rotterdam. Anatomie speelt een belangrijke rol in zijn werk en is in meerdere of mindere mate overdreven. Lijven zijn het onderwerp van zijn beelden, hele lijven of delen ervan, vooral koppen en torso’s.

Willy Hampel volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Zij richt zich vooral op het aquarelleren, in het bijzonder stillevens en portretten. Belangrijke thema’s zijn gevallen engelen, mythologische verhalen, maskers en merkwaardige dieren. Mensen, hun geleefde leven en de sporen die dat achterlaat blijven Willy boeien.

Tijdens de finissage op 26 november zal de winnaar van de Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs bekend worden gemaakt. De tentoonstelling is van 28 oktober t/m 28 november in Museum Swaensteyn, Herenstraat 101. Openingstijden: woe t/m zon 13 – 17 uur. Zie verder www.swaensteyn.nl.