Verhuizing van 1723 staat op stapel

22 oktober – Met de aanstaande komst van een nieuw restaurant wordt de Kerkstraat als Voorburgse horecastraat verder eer aangedaan. Die komst wordt dan ook duidelijk op het raam aangekondigd. Horecabedrijf 1723 is nu nog gevestigd aan de Herenstraat hoek Franse Kerkstraat, waar ooit (decennia terug) in hetzelfde pand, snackbar De IJspegel van zich liet spreken. De ambities van de gedreven 1723-directie vragen echter om meer ruimte en die wordt met uitbreiding in de Kerkstraat gevonden. De verhuizing staat op stapel. De uitbaters treden overigens in de voetsporen van de in het dorp geliefde Marieke en Peter van Es die daar lange tijd hun toen druk bezochte restaurant Barbaars hadden.