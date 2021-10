Snoeien treurwilg en takkenboel gaan samen

23 oktober – Met name treurwilgen krijgen deze maanden bezoek van Stadsbeheer om op omvang geïnspecteerd te worden. De snelgroeiers langs de waterkant weten soms niet van ophouden. En hangen de takken er naar het oordeel van de groene medewerkers al te treurig bij dan wordt met de grote elektrische zaag ingegrepen. Zo is deze terugwilg aan de Aart van der Leeuwkade duidelijk aan de beurt. Volgende week wordt het snoeien voortgezet en wordt de takkenboel die rest verwijderd. Niet alles tegelijk zullen we maar zeggen.

