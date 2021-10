Per 1 december vernieuwd hotel Stationsplein

25 oktober – Circa drie jaar geleden sloot het Mövenpick hotel aan het Stationsplein om te verhuizen naar de Paleisstraat in Den Haag. Binnenkort – per 1 december – krijgt het gebouw zijn hotelfunctie terug met de opening van een nieuwe vestiging van Holiday Inn. De vlaggen wapperen al en ook de komst van brasserie ‘Miss Jones’ staat aangekondigd. Hier wordt nog wel de laatste hand gelegd aan de buitenverlichting. Het hotel afficheert zich met vier sterren en beschikt over 125 spiksplinter-nieuw ingerichte kamers.

