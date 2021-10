Loopje Herenstraat met stuipen op het lijf

26 oktober – Niet schrikken a.s. zaterdag in het oude centrum waar voor de liefhebbers de beleving van ‘Halloween’ wordt gevierd, een soort carnaval maar dan uitgevoerd in morbide grimmigheid. Zelf meedoen in een bloedige uitmonstering naar keuze mag en wordt aangeraden om elkaar flink de stuipen op het lijf te jagen of in lachen te doen uitbarsten. Een voorproefje zagen we in de Damlaan aan de gevel van een Halloween spookhuis.