Alsnog optreden van Marieke Lucas Rijneveld

27 oktober – Tijdens het Huygens Festival stond het optreden van Marieke Lucas Rijneveld geprogrammeerd, maar door ziekte kon dat niet doorgaan. In samenwerking met Bibliotheek aan de Vliet en Theater Ludens heeft het Huygens Festival toch een mogelijkheid gevonden om een nieuw optreden te laten plaatsvinden. Marieke Lucas Rijneveld, een van de meest toonaangevende hedendaagse schrijvers en dichters van Nederland, zal op woensdag 10 november in Theater Ludens voordragen uit haar werk. Ook wordt zij over haar werk geïnterviewd door Jielis van Baalen. De poëzie en het interview worden afgewisseld met muziek, waarbij de poëzie en de muziek elkaar zullen versterken. Michiel Holtrop (altviool) en Edwin Bleichrodt (cello) zullen onder meer werk van Béla Bartók, Kurt Weill, Johann Sebastian Bach en Joey Roukens ten gehore brengen. De toegangsprijs voor het bijwonen van de voorstelling bedraagt € 12,50 p.p. Foto: Jeroen Jumelet.

