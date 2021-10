Expositie posters ‘Wij zijn allemaal verbonden’

28 oktober – Serviceclubs Lions Voorburg en Voorburg Prinses Marianne organiseren jaarlijks de Vredesposterwedstrijd. Kinderen drukken uit wat vrede voor hen betekent. Groep 8 leerlingen van de Voorburgse basisscholen Nieuw Vreugd en Rust, Sint Maartensschool, De Vijverhof, De Driemaster, Groen van Prinstererschool, Professor Casimirschool, De Lusthof en Cascade bespraken het thema ‘Wij zijn allemaal verbonden’ in de groepen en gingen aan de slag met het uitwerken van hun poster. Lion Mia Spannenburg: ‘Het is elke keer ontroerend om de uitleg van de kinderen te horen over hun motivatie de poster zo uit te werken’.

Een aantal leden van de Lionsclubs beoordeelt deze week de tekeningen, de twee gekozen posters van elke groep worden geëxposeerd. Vrijdagmiddag 12 november is in de Bibliotheek om 16.00 de prijsuitreiking, waarbij iedereen van harte welkom is. De expositie met alle winnaars van de deelnemende scholen is te bezichtigen van zaterdag 30 oktober tot vrijdag 12 november in de Bibliotheek aan de Koningin Julianalaan 257. De Vredesposter hier afgebeeld is van Alicia Huizer, Nederlandse winnaar van 2020 met het thema ‘Elkaar helpen geeft Vrede’.