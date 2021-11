Allerheiligen – Allerzielen – Gewoon even stil zijn

30/31 oktober – We ontvingen het volgende persbericht:

‘Rond Allerheiligen en Allerzielen wordt wereldwijd aan overleden dierbaren gedacht. In de Oude Kerk Voorburg vindt de gedenking plaats op zondag 31 oktober en in de Koningkerk is dat op 21 november. Inderdaad een andere datum, veel protestantse kerken kennen namelijk Eeuwigheidszondag, eind november.

Voor iedereen die behoefte heeft om gestorven geliefden gemeenschappelijk te herdenken, openen onze kerken op zondagmiddag hun deuren. Je kunt zomaar even binnenlopen. Ook als je eigenlijk nooit in de kerk komt. Er is ruimte om een kaarsje aan te steken, een naam op te schrijven, een gebed achter te laten. Je kunt met een dominee of een ander gemeentelid praten, gewoon even stil zijn, wat je wilt. Er is een korte meditatieve viering. Welkom!‘. Oude Kerk, Herenstraat 77 – zondag 31 oktober, 15.00-17.30 uur. Korte viering 16.00 en 17.00 uur. Koningkerk, Bruinings Ingenhoeslaan 4, zondag 21 november, 15.00-17.00 uur met korte viering om 16.30 uur.

Alles wat we zien

zal voorbijgaan

wij zullen voorbijgaan

de een gaat voor de ander

zelden samen.

Alles wat we zien

zal voorbijgaan

maar ’t Licht

dat blijft

en in dat Licht

wij.

Marinus van den Berg