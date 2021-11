Kasteel prinses Marianne rijksmonument

3 november – Een bestuursdelegatie van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne is net terug van een driedaags bezoek aan Camenz in Polen. Doel van het bezoek was een rondgang door het gerestaureerde kasteel dat prinses Marianne er destijds liet bouwen. De bestuursleden werden hartelijk ontvangen door burgemeester Marcin Czerniec van Camenz, die zich al jaren zeer inspant om het kasteel met bijbehorende tuinen in zijn oude luister te herstellen. Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg werden 500 oranje tulpenbollen aangeboden, vergezeld van een brief van burgemeester Jules Bijl.

Het bestuur hoopt dat dit Hollandse visitekaartje bij uitstek volgend voorjaar de terrassen een Koninklijk tintje zal geven wanneer in mei 2022 gevierd gaat worden dat het kasteel 150 jaar geleden – na een voorbereidings- en bouwtijd van meer dan veertig jaar – gereed kwam. De stichting Erfgoed Prinses Marianne is uitgenodigd deze festiviteiten dan bij te wonen. Misschien dat ook donateurs de gelegenheid krijgen aan deze viering deel te nemen.

Het kasteel is het grootste in Polen en heeft onlangs de status van Rijksmonument gekregen. ‘Wij vonden het hartverwarmend om te zien met hoeveel toewijding en geld dit enorme kasteel met omringende tuinen, dat zich tien jaar geleden nog in een deplorabele toestand bevond, stap voor stap wordt gerestaureerd’, zegt voorzitter Tilly Zwartepoorte. ‘De laatste hand werd gelegd aan nieuwe stucplafonds, een volledig nieuw dak en ook het mausoleum in het park, de laatste rustplaats van Marianne’s zoon Albert en zijn gezin, is onlangs volledig gerestaureerd. Dit monumentale erfgoed van prinses Marianne is dan ook een bezoek meer dan waard!’.

Op de foto krijgt burgemeester Marcin Czerniec tulpenbollen uit handen van voorzitter Tilly Zwartepoorte in aanwezigheid van stichtingssecretaris Kees van der Leer. (Foto Ronald Meekel).