Operatie griepprik in Martinuskerk

4 november – De praktijkruimte van huisarts J.C. Holst aan de Parkweg zou in korte tijd de stroom patiënten die een griepprik wil niet kunnen verwerken. Vandaar dat hij en zijn team zijn uitgeweken naar de Martinuskerk aan het Oosteinde die dezer dagen dienst doet als vaccinatiecentrum. Bij de ingang van de kerk heette Holst zijn patiënten welkom terwijl binnen – in het multifunctionele gedeelte – de ‘operatie’ moeiteloos en tot aller tevredenheid verliep.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink