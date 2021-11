Om de hoek ligt ‘Brug van Goud’

5 november – De favoriete wandelhoek in Leidschendam-Voorburg ligt voor Arnold Hoogendorp tussen Schakenbosch en de Kastelenring. Hij laat er zijn hond vaak uit maar onderweg gaat zijn kunstenaarsoog al verder vooruit. Toen Hoogendorp op een vroege ochtend in mei kwam aanlopen was de brug, geflankeerd door riethalmen, gehuld in een warme gouden zonnegloed. Gefascineerd door de uitstraling klikte hij met zijn camera en zo ontstond de foto ‘Brug van Goud’. En met deze kunstfoto is Hoogendorp een van de zes kunstenaars die van 10 november tot/m 12 december exposeren in galerie ArtiBrak. Hij heeft diverse belangrijke prijzen gewonnen, waaronder de Haagse Fotoprijs 2008. Onze gemeente heeft ca. 2300 foto’s van hem in bezit vanwege zijn fotokunstopdracht Leidschenveen ‘Van Weiland tot Stadsdeel’.