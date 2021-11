Editie 70 van lampion-optocht Sint Maarten

6/7 november – Op de naamdag van Sint Maarten (11 november) vindt voor 70ste keer de jaarlijkse optocht met lampionnen plaats. De optocht met muziekkorpsen begint om 18.30 uur bij de kerk aan het Oosteinde voor een rondgang in de buurt om circa 19.00 uur terug te keren. Hier verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder die in 95 treden de toren beklimt om vanaf het balkonnetje zijn legendarische verhaal te doen. Naar beneden gekomen wordt Sint Maarten welkom geheten door de loco-burgemeester Astrid van Eekelen en krijgen kinderen appeltjes uitgedeeld. Voor en na de tocht gaan kinderen nog langs de huizen om Maartenliedjes te zingen en daarvoor snoep te ontvangen. Gebruikelijk is dat bij de huizen waar een lichtje brandt de kinderen kunnen aanbellen. Sint Maarten is al heel lang een bekende in Voorburg. De geschiedenis gaat terug tot 960 na Chr. met een kapelletje in de oude dorpskern, later werd deze vervangen door een kerk die de naam Martinikerk kreeg. In 1530 ging deze kerk over in Hervormde handen en kreeg de naam Oude Kerk of Martinikerk. Informatie en liedjes op www.sintmaartenlampionoptocht.nl. Ap de Heus maakte deze foto’s.