Polsbandjes in de Mall als QR klopt

6/7 november – Geen parkeerplaats onbezet en lange rijen wachtenden bij ingangen en roltrappen in de Mall Westfield voor het controleren van de QR-code plus ID-bewijs. Heb je die niet dan word je daar op aangesproken door handhavers. Het niet hebben van een QR code wordt meer en meer ervaren als a-sociaal. Klopt het wel dan krijgt de bezoeker een blauw polsbandje met een nummer dat elke dag anders is. Ap de Heus die de Mall als een nieuwe fotografisch domein heeft ontdekt zegt: ‘De mensen moesten allemaal weer even wennen aan de nieuwe maatregelen. De winkeliers vonden het minder druk dan normaal’. En allemaal weer het mondkapje om, hoewel dat gisteren voor een aantal teveel gevraagd was. En de 1,5 meter? Tja.