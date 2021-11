Haagse sociëteit als tweede huis

9 november – Samen nog een keer terug in de Haagse sociëteit De Vereeniging waar zij ieder 53 jaar lid van zijn. Deze Voorburgse vrienden Hans Lamb (86) kennen vele mensen nog als voormalig juwelier en rechts Cees Buskens (81) die als industrieel ontwerper annex architect furore maakte. De sociëteit is als hun tweede huis waar zij nog altijd van de partij zijn als er iets te vieren is. De afgelopen anderhalf jaar viel er door corona weinig te vieren maar Lamb en Buskens blijven hun club met brede lach trouw. Van afhaken willen de heren niet weten.

