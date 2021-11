Subsidie ondernemers voor inhuur mankracht

10 november – Ondernemers die bij evenementen extra kosten maken voor controle op corona-bewijzen aan de deur kunnen daarvoor subsidie krijgen. Het gaat hierbij om subsidie voor verplichtingen die ondernemers zijn aangegaan na 22 september 2021. Wethouder Astrid van Eekelen : ‘Met deze subsidie komen wij ondernemers tegemoet zodat zij hun deuren ook open kunnen houden tijdens speciale evenementen’. Ondernemers die gebruik willen maken van de mogelijkheid voor subsidie kunnen de kosten voor inhuur van extra personeel zoals een portier of gastheer/-vrouw in rekening brengen bij de gemeente.

