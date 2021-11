Sint Martinus maakte er weer feest van

12 november – De 70ste editie van de Sint Martinusviering met de traditionele lampionoptocht is met beste weersomstandigheden een succes geworden. Ongeveer 750 ouders met kinderen namen er aan deel. Sint Martinus beklom met 98 treden de kerktoren aan het Oosteinde om hen vanaf het balkonnetje toe te zwaaien. Voor de camera van SBS mocht de ‘Romeinse ridder’ uitvoerig zijn verhaal doen, waarmee Voorburg weer eens op de nationale kaart kwam. Wethouder Astrid van Eekelen en pastoor Wim Bakker hielpen mee om alle kinderen een appeltje te geven als onderdeel van de aardige traditie. Voorburger Ton Bruins greep de gelegenheid aan om een boekje met liedjes en weetjes over dit jaarfeest te presenteren. Hij nam het initiatief en stelde het boekje samen terwijl organist Jos Siebers de muziek bij de liedjes maakte.

