Steigers kondigen project nieuwbouw aan

13/14 november – Van een gebouw in de steigers is (nog) geen sprake hier aan de Van Alphenstraat. De stalen pijpen priemen verwachtingsvol de lucht in zonder enig houvast van een muur. Maar die is wel in de maak, want kijk maar naar de tweede illustratie met de artist impression. Toen dit bouwplan op de tekentafel lag was nog maar nauwelijks iets bekend over de mega-ontwikkeling van het gebied aan Haagse kant. De mensen die straks hier gaan wonen kunnen het allemaal op de voet gaan volgen. Dat wordt daar wat.