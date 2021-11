Bezuinigen op bibliotheek valt slecht

15 november – Bezuiniging op de bibliotheek? GroenLinks wil er voorlopig niets van weten. Fractievoorzitter Marie-Christine van der Gronde: ‘Er wordt al jaren gesproken over stevige bezuinigingen op de bibliotheek. Tijdens de coronacrisis is echter meer dan ooit het belang van een bibliotheek duidelijk geworden. Bezuinigen is gewoon niet van deze tijd’. Volgens het college zou een bezuiniging te verdedigen zijn, omdat wordt geïnvesteerd in een nieuwe locatie in Leidschendam. Met dat gebouw zouden inkomsten te genereren zijn, bijvoorbeeld met verhuur van zalen en een koffiebar. Van der Gronde: ‘Misschien is straks minder subsidie nodig maar dat willen we eerst zien. Een bibliotheek is een publieke instelling, geen onderneming. Na de verhuizing kan de bibliotheek altijd nog laten zien hoeveel inkomsten ze daadwerkelijk kan genereren’. Het amendement op de begroting van PvdA en D66, waarmee de bezuiniging werd tegengehouden, kon ook rekenen op steun van GBLV.