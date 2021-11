Oefenpodium Ludens voor Vincent Bijlo

16 november – Cabaretier Vincent Bijlo zou dit seizoen de voorstelling ‘Anders’ hebben gespeeld maar Corona gooide roet in het eten. Dus dan moet je wat ‘anders’, dacht hij. En dus komt hij voor seizoen 21/22 met een Oudejaarsconference onder de titel ‘Functie Elders’. Theater Ludens neemt hij als oefenpodium. Het wordt een show met verrassende ‘omsighten’. Pronkstuk is het mondkapje dat minister Ollongren bij zich had toen ze halsoverkop het Binnenhof verliet nadat ze te horen had gekregen dat ze positief getest was op corona. Dat kapje, en dat mapje, dat ze onder haar arm had, veranderden de politiek voorgoed. Of toch niet? Het jaar zal het leren. Donderdag 25 november in Ludens.