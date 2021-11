Leden GBLV gaan voor Bremer lijsttrekker

17 november – Oud-raadslid en voormalig wethouder Bianca Bremer is door de leden van Gemeentebelangen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Partijvoorzitter Ed Klaarhamer (rechts) zegt dat zij de kwaliteiten heeft om zoals GBLV wil een koers kan varen waarbij een constructieve samenwerking en een coalitie met andere partijen gewenst is ‘zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen’, zoals hij formuleert. ‘Bianca heeft in haar rol als wethouder voor GBLV duidelijk aangetoond de gevraagde richting te kunnen uitvoeren. Ook heeft ze zich als een uitstekend raadslid geprofileerd en aangetoond dat ze over verbindend vermogen beschikt’.

Nadat Bremer was gekozen tot lijsttrekker overhandigde Hans Peter Klazenga haar zijn gebreide GBLV trui die hij bij de vorige verkiezingen als lijsttrekker kreeg. ‘Deze trui heb ik als voorman van GBLV zo vaak gedragen, maar ik draag deze met heel veel vertrouwen aan Bianca over. Zij is een vrouw die kan verbinden’.