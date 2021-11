18 november – De komst van Sinterklaas en het arriveren van de Kerstman kent een overlap. Terwijl het heerlijke avondje nog moet komen zien we op diverse plaatsen rijk versierde kerstbomen staan. Allebei goed zo anderhalve maand voor het verstrijken van het jaar. Aardig voor jong en oud. Over sneeuw wordt door meteorologen nog geen woord gerept maar in kerstliedjes ontbreekt het daar niet aan. Laat maar gaan en komen.

