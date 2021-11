Etalages ‘coifferen’ als kapper de haardos

20 november – ‘Altijd nieuws uit Voorburg’, mailt Aad van den Hout de stadskenner bij uitstek ons als reactie op voorgaande beschouwing. ‘Een toepasselijk bericht over haarstylist Tom Schaaders (al 35 jaar kapper) die zijn talenten ook succesvol botviert als etaleur’, zegt Van den Hout vrij weergegeven. ‘Een voorbeeld is te zien in de etalage bij haaratelier en coiffeur Rwin, hoek Parkweg en Franse Kerkstraat. Zo met de donkere dagen in het verschiet niet verkeerd en de hoop mag zijn dat vele neringdoenden dat in ons mooie oude centrum een vervolg geven’.

Maar wacht eens even. Over welke Schaaders hebben we het? Was dat niet ooit kapper Freek Schaaders die lang geleden gevestigd was aan de kop van de Herenstraat hoek Rozenboomlaan en menige Voorburgse haardos onder handen heeft gehad. Van den Hout beaamt dat en meldt dat Tom zijn kleinzoon is. ‘De oudjes onder ons weten die kapperszaak nog maar al te goed. De appel is niet ver van de boom gevallen’. Je moet het maar weten.