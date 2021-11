Regenton alternatief 1100 liter kraanwater

23 november – Tuineigenaren opgelet. Met subsidie van de gemeente is goedkoper een regenton aan te schaffen voor de opvang van regenwater. Een gratis alternatief voor de 1100 liter drinkwater uit de kraan waarmee jaarlijks de tuin wordt besproeid. Hergebruik dus. D66-raadslid Charlotte Bos (foto) maakte er een voorstel van dat door de gemeente werd omarmd. ‘Regenwater is trouwens ook beter voor de plantjes’, zegt zij. ‘Bovendien komt het water dat je opvangt, niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. Twee vliegen in een klap. Tegelijkertijd met het vervangen van de riolering worden bewoners gestimuleerd met acties om hun tuin te vergroeien. Goed voor klimaatverandering. De gemeente doet aan bewustwording’.