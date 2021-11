‘Bewoners zijn opbrekingen goed zat’

24 november – ‘De bewoners van de Van Sevenbergestraat-Melemstraat-Van de Marckstraat zijn het goed zat met de werkzaamheden van Stedin die daar al een maand bezig is met met gas- en elektriciteitsleidingen’, meldt wijkvertegenwoordiger Ap de Heus die er foto’s van maakte. ‘Een maand geleden kregen de bewoners een brief dat er gewerkt ging worden maar er stond bij hoe lang het zou gaan duren. Nu zijn er grote parkeerproblemen en de plantenbakken worden gebruikt om fietsen te stallen. Oudere mensen hebben het moeilijk om over de planken te lopen. Als klap op een vuurpijl kwamen er vanochtend veel klachten binnen over het onverwacht afsluiten van de waterleiding’. Ook nog eens een koude douche.