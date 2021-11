Huwelijksmunt Marianne naar Voorburg

25 november – Deze week slaagde Kees van der Leer, secretaris van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne, erin om op de Catawiki veiling een bijzondere penning te bemachtigen uit het verleden van de prinses. De penning dateert van 1830 en werd geslagen in opdracht van haar schoonvader Friedrich Wilhelm III ter gelegenheid van het huwelijk met Albrecht van Pruisen . ‘Het is een interessante aanwinst voor onze Marianne-collectie’, zegt Van der Leer. Op de voorzijde staat een beeltenis van het bruidspaar. Op de keerzijde heraldische familiewapens. Meer over prinses Marianne op www.erfgoedprinsesmarianne.nl

